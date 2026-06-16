Roma rende omaggio ad Alberto Sordi: inaugurata la statua a Villa De Sanctis

AgenPress. Roma celebra uno dei suoi figli più amati. Nel parco di Villa De Sanctis, nel V Municipio della Capitale, è stata inaugurata la prima statua ufficiale dedicata ad Alberto Sordi, simbolo della romanità e protagonista indiscusso della storia del cinema italiano. La cerimonia si è svolta il 15 giugno, giorno in cui l’attore avrebbe compiuto 106 anni.

L’opera, realizzata in bronzo dallo scultore Massimiliano Saccucci e prodotta dalla Fonderia Domus Dei 1963 in collaborazione con la Fondazione Museo Alberto Sordi, raffigura l’attore seduto su una panchina, con il suo celebre sorriso e il gesto di saluto rivolto ai visitatori del parco. Una scelta che punta a rendere il monumento accessibile e vicino alle persone, permettendo ai cittadini di sedersi accanto a lui e condividere simbolicamente un momento con l’indimenticabile “Albertone”.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Municipio V Mauro Caliste, rappresentanti della Fondazione Museo Alberto Sordi e numerosi cittadini accorsi per rendere omaggio all’attore. Gualtieri ha definito la statua «a misura di cittadino», sottolineando come Sordi abbia saputo raccontare con ironia e profondità le trasformazioni della società italiana attraverso decenni di cinema.

La scelta di Villa De Sanctis non è casuale. Il quartiere e le aree circostanti sono stati spesso scenario di alcuni dei film più celebri interpretati da Sordi. Inoltre, proprio qui l’attore concluse con un rinfresco la sua celebre giornata da “sindaco per un giorno” nel 2000, un episodio rimasto nel cuore di molti romani.

La statua rappresenta non solo un tributo artistico, ma anche un luogo di memoria e incontro. Un simbolo destinato a ricordare alle nuove generazioni il talento di un interprete che, con la sua comicità e la sua capacità di osservare i vizi e le virtù degli italiani, è entrato a pieno titolo nella storia culturale del Paese. Da oggi, tra i viali di Villa De Sanctis, Alberto Sordi torna idealmente a sedersi accanto ai romani, continuando a regalare sorrisi e ricordi a chiunque passi di lì.