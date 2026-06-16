Attacchi israeliani hanno ucciso quattro persone nel sud del Libano. Trump: “Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano”

AgenPress. Secondo l’agenzia di stampa nazionale libanese, almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre ferite in seguito a distinti attacchi israeliani avvenuti oggi nel sud del Libano.

La notizia è stata diffusa poche ore dopo che Trump, in una conferenza stampa al vertice del G7 in Francia, aveva affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “deve essere più responsabile nei confronti del Libano”.

Trump ha detto che “non gli è piaciuto che due ore prima della firma dell’accordo ci sia stato un attacco in Libano, a Beirut”, un attacco che ha descritto come brutale.

Le sue dichiarazioni sono giunte dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva affermato che la continua presenza di forze israeliane in Libano costituirebbe una violazione dell’accordo che dovrebbe essere firmato venerdì.

In seguito, l’Agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito che due persone sono state uccise in un doppio attacco: un drone ha colpito un’auto nel villaggio di Mayfadoun, seguito da un secondo attacco dopo che le persone si erano radunate sul posto.