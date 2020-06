Sudisti Italiani: “Berlusconi dovrebbe dire auf wiedersehen alla destra totalitaria di Salvini e Meloni”

Agenpress. “Auf wiedersehen, ci auspichiamo che Berlusconi lo dica al duo di destra Salvini e Meloni, relegandolo ad un ruolo marginale nello scenario politico italiano” – dichiarano i Sudisti Italiani, i quali sottolineano che: “dovrà essere un addio pronunciato in lingua tedesca per rimarcare la distanza dal regime totalitarista che ha determinato la storia della prima metà del novecento, storia di morte e di paura che bisogna non rievocare, ma cancellare per sempre per aver provocato l’apocalisse del senso umanitario.

Silvio Berlusconi ha il dovere morale, pertanto, di differenziarsi dal duo sovranista e non vi è dubbio che tale distacco farà risalire le quotazioni del suo partito. Auf wiedersehen! Si chiuda un capitolo populista di Forza Italia, la quale populista non è!

Bisogna isolare chi vuole ricevere consensi approfittando della povertà e della crisi. Occorre un grande centro moderato, in cui convergano partiti di stampo liberale, democratico e socialista, che amino il popolo e guardino, nel contempo, con senso pragmatico, all’imprenditoria e a quanti costituiscono la leva economica per riportare il benessere in Italia. Perciò, auf wiedersehen Matteo Salvini, auf wiedersehen Giorgia Meloni! “

Simone Passanetti – Movimento Sudisti Italiani