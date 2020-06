Unione Naz. Consumatori su Istat: asili nido solo per i più ricchi, 1.996 euro all’anno per famiglie

Agenpress. Secondo i dati Istat, il carico medio che deve sostenere una famiglia per il servizio di asilo nido è pari, nel 2017, a 1.996 euro.

“Asili nido solo per i ricchi. E’ evidente che solo le famiglie benestanti possono permettersi di pagare 2000 euro all’anno per mandare i figli all’asilo. Un costo che ha subito un incremento pazzesco del 27% in appena due anni, da 1570 euro del 2015 a 1996 del 2017” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ovvio, quindi, che il reddito delle famiglie che usufruiscono del nido sia più alto di quello delle famiglie che non ne usufruiscono, 40.092 euro annui contro 34.572 euro e che solo il 13,4% del 20% delle famiglie con redditi più bassi possa usufruirne contro il 31,2% del 20% più ricco, ossia quasi due volte e mezzo in più” conclude Dona.