Tragedia nel Milanese, auto precipita nel canale Villoresi: morti tre ragazzi di 17 anni

AgenPress. Una tragedia immensa ha sconvolto il Milanese nelle prime ore di oggi. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri sei amici è precipitata nel canale Villoresi a Senago.

L’incidente è avvenuto all’alba. A bordo della vettura si trovavano complessivamente nove persone, un numero ben superiore a quello consentito per il veicolo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’auto è uscita di strada finendo nelle acque del canale.

Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno lavorato a lungo per recuperare gli occupanti del mezzo. Per tre dei ragazzi, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Gli altri sei giovani sono stati tratti in salvo e affidati alle cure del personale sanitario.

Le indagini hanno portato all’arresto del conducente dell’auto, un ragazzo di 19 anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dopo l’incidente, il giovane avrebbe guidato con un tasso alcolemico pari a circa tre volte il limite consentito dalla legge. Un elemento che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella dinamica della tragedia.

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire con precisione le responsabilità e ricostruire ogni fase dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando tutti gli elementi disponibili per comprendere cosa sia successo nei momenti che hanno preceduto la caduta dell’auto nel canale.

La notizia ha suscitato profondo dolore e commozione nelle comunità coinvolte. Familiari, amici e conoscenti delle vittime sono sotto shock per una tragedia che ha spezzato tre giovani vite e che riaccende il dibattito sui pericoli della guida in stato di ebbrezza e sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sull’identità delle vittime e sulle circostanze che hanno portato al drammatico incidente.