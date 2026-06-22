Compiuti “progressi” nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran

AgenPress. Secondo una dichiarazione rilasciata oggi dai paesi mediatori, Pakistan e Qatar, al termine della prima sessione di negoziati volta a porre fine in modo definitivo alla guerra in Medio Oriente, le delegazioni di Iran e Stati Uniti hanno concordato di creare meccanismi per fermare le ostilità in Libano e garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz.

Nel corso della settimana, le parti hanno concordato una “tabella di marcia con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, ponendo così le basi per l’avvio immediato di nuovi colloqui tecnici”.

“L’instancabile mediazione di Pakistan e Qatar ha portato a progressi significativi verso la fine della guerra in Libano”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, membro della delegazione, tramite X.

Inoltre, secondo l’annuncio congiunto di Pakistan e Qatar, le parti hanno concordato di creare immediatamente un “nucleo di gestione del conflitto”, con l’obiettivo di porre fine alle ostilità in Libano tra l’esercito israeliano e il movimento sciita Hezbollah, che mettevano in discussione il cessate il fuoco.

Le sanguinose ostilità tra Israele e Hezbollah sono continuate venerdì e sabato in Libano, nonostante il memorandum d’intesa prevedesse esplicitamente la loro cessazione su tutti i fronti. Per rappresaglia, Teheran ha annunciato sabato la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno stretto di importanza strategica attraverso il quale transitava circa il 20% degli idrocarburi consumati a livello mondiale prima della guerra.

Su questo tema, le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di creare una “linea di comunicazione” al fine di “evitare incidenti e malintesi, con l’obiettivo di garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz”.