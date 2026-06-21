Herzog: “La pace con il Libano è possibile, a patto che Hezbollah e l’Iran si facciano da parte”

AgenPress. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato che Israele resta aperto a un percorso diplomatico di pace con il Libano, ma ha avvertito che qualsiasi accordo duraturo richiederà di arginare l’influenza dell’Iran e di affrontare la minaccia rappresentata da Hezbollah.

Herzog ha sostenuto che Teheran continua a esercitare un’influenza sproporzionata in Libano attraverso Hezbollah, il gruppo terroristico appoggiato dall’Iran che si è ripetutamente scontrato con Israele lungo il confine settentrionale.

“Come diavolo si può pensare di raggiungere la pace tra Israele e Libano quando Hezbollah ha preso il controllo del Libano?”, ha detto Herzog.

Le sue dichiarazioni giungono mentre i funzionari israeliani e libanesi dovrebbero riprendere i colloqui a Washington questa settimana, con l’obiettivo di promuovere un potenziale accordo di pace tra i due paesi confinanti.

Pur esprimendo ottimismo sulla possibilità di un miglioramento delle relazioni, Herzog ha affermato che il coinvolgimento dell’Iran rimane un ostacolo importante. Ha sostenuto che Teheran sta minando l’autorità dei leader libanesi che cercano stabilità e legami più stretti con Israele.

“L’Iran non dovrebbe essere coinvolto in alcun modo nella crisi in Libano”, ha affermato Herzog, aggiungendo che la comunità internazionale deve chiarire che Teheran non può continuare a esercitare influenza attraverso Hezbollah.

Nonostante il conflitto in corso, Herzog ha dipinto un quadro ottimistico di come potrebbe essere la pace nella regione.

“Vogliamo la pace”, ha detto Herzog. “Il mio sogno… è quello di prendere una macchina e guidare fino a Beirut.”

Ha sostenuto che per realizzare tale visione sarà necessario confrontarsi con Hezbollah, che ha accusato di violare ripetutamente gli accordi di cessate il fuoco e di impedire progressi significativi verso la pace.