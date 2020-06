Daniela Santanchè (Fd’I): serve riapertura tribunali e ripartenza sistema giudiziario

Agenpress. “Fratelli d’Italia ha chiesto la riapertura dei Tribunali il 30 Giugno, visto la gravissima condizione in cui versa la Giustizia a causa di questa emergenza sanitaria, è giusto che riprendano le attività di cancelleria così come le udienze, troppi rinvii d’ufficio, la categoria è -giustamente- in rivolta, proprio ora AIGA (associazione italiana giovani avvocati) sta manifestando in piazza Montecitorio per poter riprendere ognuno la propria attività lavorativa, e noi abbiamo esattamente chiesto ciò al Governo, dal quale è arrivato parere favorevole, auspichiamo venga votato da tutti -senza litigi o dispetti vari- in Parlamento.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).