Stati generali, Fapi: “Imprenditori chiedono di lavorare senza essere vessati”

Agenpress. “Le imprese sono il vero motore economico dell’Italia. Chi immagina una ripresa dei consumi e dell’occupazione senza rafforzare il tessuto produttivo del Paese, composto da piccole e medie imprese, non ha contezza della realtà economica italiana”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Ci auguriamo – aggiunge il leader della Fapi – che gli Stati Generali dell’economia voluti dal premier Conte offrano alle imprese la possibilità di indicare le priorità per la ripartenza che non può restare solo annunciata, ma va concretizzata a partire da un piano di riforme per l’ammodernamento del fisco e di alcuni settori della pubblica amministrazione”.

“L’Italia – conclude Sciotto – può guardare al futuro con maggiore fiducia se il Governo mette gli imprenditori in condizione di esprimersi, in quanto investono sulle proprie competenze e con propri capitali. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori chiedono allo Stato di poter lavorare senza essere vessati con l’introduzione di ulteriori tasse e norme burocratiche”.