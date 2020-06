Fase 3, Antonio Martino (FI): Family Act? In pratica una supercazzola

Agenpress. “Il Family Act difficile da mettere in pratica, perché per quanto le premesse siano giuste, assegno universale per i figli, sconti sugli asili nido, detrazioni per famiglie con ragazzi che studiano, ahimè la realizzazione di tutto ciò non è così semplice, servono soldi, che il Governo ha ben pensato di toglierne laddove già erano pochi, abrogando tutte le attuali prestazioni a sostegno delle famiglie, in pratica una supercazzola.

Servono provvedimenti realizzabili, con la teoria l’Italia ci fa poco in questo momento, serve la pratica.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).