Conte: Alitalia: “Nascerà una Newco”. Autostrade: “Dossier chiuso, proposta Aspi inaccettabile”

Agenpress – Nel corso degli Stati Generali Giuseppe Conte ha affrontato due questioni importanti Alitalia e Autostrade. Due dossier sul tavolo da troppo tempo, con soluzioni però in vista: far nascere la newco Alitalia e un netto e definitivo no alla proposta transattiva di Autostrade.

“Per quanto riguarda Autostrade, ho già detto ai ministri competenti che bisogna chiudere il dossier il prima possibile, perché ce lo stiamo trascinando da un po’ di tempo ed è un’incertezza che deve avere termine”, spiega Conte. Nell’esecutivo c’è poi la piena convinzione sulle inadempienze del concessionario, al punto da respingere totalmente la proposta fatta da Aspi con un piano di circa 2,9 miliardi di euro, tra sconti tariffari e contributi” allo sviluppo di infrastrutture.

“La proposta transattiva di Autostrade per l’Italia non è accettabile da parte del governo, a questo punto il dossier va chiuso”. Profilo e prospettive differenti invece per la questione Alitalia. “Oggi avremo una riunione con i ministri competenti per definire il dossier”, avverte Conte. “Abbiamo un progetto, nascerà una newco, una nuova società che non sarà un carrozzone di Stato, ma un nuovo soggetto che dovrà riuscire a interpretare quello che è lo spazio di mercato attualmente disponibile, sia in Italia che per quanto riguarda le tratte internazionali”.

Secondo il premier la strategia vincente è di presidiare lo spazio di mercato interessato da Alitalia e tentare di preservarlo con un vettore, non per una questione di bandiera, ma perché nella logica dell’interconnessione dei trasporti è fondamentale. “La nostra visione di Paese si basa sull’integrazione dei sistemi di trasporto, nei collegamenti con i porti, passaggio fondamentale per rendere più efficiente l’utilizzo delle infrastrutture”.