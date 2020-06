Coronavirus, Gianfranco Librandi (IV): Governo congeli sanzioni e interessi per chi non ha potuto pagare Imu in tempo

Agenpress. “Ieri c’è stata la scadenza del pagamento dell’Imu, un’imposta che poco comprensibilmente il Governo non ha voluto rinviare. In un Paese con decine di milioni di proprietari di seconde case, che non sono certo di lusso, la scadenza avrà messo in difficoltà più di un contribuente.

Auspico che il governo voglia ora venire incontro a chi ieri per oggettiva difficoltà non ha potuto onorare il termine per il pagamento: congeliamo per un anno sanzioni e interessi di mora, evitiamo che le già tante difficoltà di queste famiglie siano aggravate dallo Stato.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).