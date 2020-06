Coronavirus. Il desametasone, farmaco steroideo, riduce di un terzo la mortalità nei casi gravi

Agenpress – I ricercatori del Regno Unito affermano di avere le prime prove che un farmaco può migliorare la sopravvivenza di COVID-19: uno steroide chiamato desametasone ha ridotto le morti fino a un terzo nei pazienti ospedalizzati gravemente malati.

E’ un corticosteroide economico e comunemente usato riesce a salvare la vita alle persone gravemente malate di Covid-19. Il desametasone è il primo farmaco che ha dimostrato di ridurre i decessi causati dal coronavirus, più in particolare, l’utilizzo di questo medicinale ha ridotto di circa un terzo i decessi nei pazienti che erano in terapia ventilatoria a causa dell’infezione.

Il farmaco è stato somministrato per via orale o attraverso un IV. Ha ridotto le morti del 35% nei pazienti che necessitavano di trattamenti con macchine respiratorie e del 20% in quelli che necessitavano solo di ossigeno supplementare. Non sembra aiutare i pazienti meno malati.

“È un risultato sorprendente – ha affermato Kenneth Baillie, un medico di terapia intensiva dell’Università di Edimburgo che fa parte del comitato direttivo dello studio Recovery -. Avrà chiaramente un enorme impatto globale”.

La Gran Bretagna inizierà’ immediatamente a somministrare desametasone ai pazienti affetti da coronavirus, dopo che uno studio ha dimostrato che lo steroide ha salvato la vita di un terzo dei casi piu’ gravi, ha reso noto il ministro alla Salute, Mart Hancock.

Hancock ha affermato che la Gran Bretagna ha iniziato ad accumulare il farmaco ampiamente disponibile quando il suo potenziale e’ diventato evidente tre mesi fa.

“Poiché abbiamo individuato i primi segnali del potenziale del desametasone, lo abbiamo accumulato da marzo”, ha affermato. I ricercatori guidati da un team dell’Universita’ di Oxford hanno somministrato il farmaco a oltre 2 mila pazienti con Covid-19 gravemente malati. Tra chi respirava solo con l’aiuto del ventilatore, il desametasone ha ridotto i decessi del 35 per cento e ha ridotto i decessi di coloro che ricevono ossigeno di un quinto, secondo i risultati preliminari.

“Il desametasone e’ il primo farmaco ad aver dimostrato di migliorare la sopravvivenza con il Covid-19. Questo e’ un risultato estremamente positivo”, ha dichiarato Peter Horby, professore di malattie infettive emergenti al dipartimento di Medicina di Nuffield, Università di Oxford. “Il desametasone -ha aggiunto- e’ economico, disponibile e può essere utilizzato immediatamente per salvare vite umane in tutto il mondo”.

L’effetto del desametasone è stato più evidente tra i pazienti critici in terapia ventilatoria. Anche coloro che stavano assumendo ossigenoterapia ma non erano sottoposti a ventilazione hanno visto un miglioramento: il rischio di decesso per quei partecipanti è stato ridotto del 20%. Il corticosteroide non ha avuto effetti sugli esiti tra quelli con casi lievi di Covid-19 – persone senza necessità di ossigeno o ventilazione.

Lo studio Recovery suggerisce che alle dosi testate, i benefici del trattamento con steroidi possono superare il danno potenziale. Lo studio non ha riscontrato eventi avversi una volta sospeso il trattamento. “Questo trattamento può essere somministrato praticamente a chiunque”, ha affermato Peter Horby, specialista in malattie infettive all’Università di Oxford a capo dello studio.

Fino ad oggi l’unico farmaco che aveva dimostrato effetti benefici sui pazienti Covid-19 in un ampio studio clinico randomizzato e controllato era stato il farmaco antivirale remdesivir. Remdesivir aveva però dimostrato di ridurre l’ospedalizzazione dei pazienti, ma non ha avuto un effetto statisticamente significativo sui decessi.

Il desametasone, al contrario, è un medicinale presente sugli scaffali farmaceutici di tutto il mondo ed è disponibile come pillola – un vantaggio particolare poiché le infezioni da coronavirus continuano ad aumentare nei paesi con accesso limitato all’assistenza sanitaria.