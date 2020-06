Magistratura, Daniela Santanchè (Fd’I) a Ermini: Da che pulpito viene la predica

AgenPress. “Cosa pensa il vicepresidente del Csm di lavarsi la coscienza e la cronaca recente salendo sul pulpito e predicando bene quando fino all’altro giorno era oggetto di intercettazioni in conversazioni tra Palamara e compagnia? Troppo comodo creare un capro espiatorio per lavarsi la coscienza.

Credo che questo CSM dovrebbe dimettersi in massa. Alla politica e solo alla politica spetta il compito di riformare la giustizia riequilibrando i poteri. Altrimenti avremo come negli ultimi decenni una giustizia politica e di parte, che applica le regole solo per i nemici e favorisce gli amici.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).