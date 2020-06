‘Ndrangheta: chiusa Rinascita-Scott, 479 indagati. Gratteri, processo in Calabria

Agenpress – I carabinieri del II reparto investigativo del Ros, del reparto anticrimine di Catanzaro e del nucleo investigativo di Vibo Valentia stanno notificando l’avviso di conclusione indagini sull’operazione “Rinascita-Scott” nei confronti di 479 persone ritenute appartenenti e/o vicine all’ndrangheta della provincia di Vibo Valentia.

L’avviso prevede ulteriori capi d’imputazione e ulteriori indagati rispetto ai 336 arrestati il 19 dicembre scorso. Tra loro politici, avvocati e professionisti di spicco legati alla criminalità organizzata.

“Il processo Rinascita-Scott sarà fatto in Calabria anche se ancora non sappiamo di preciso dove. Così mi è stato detto. Si sta ragionando su una tensostruttura da installare nel cortile del carcere catanzarese di Siano quale soluzione provvisoria e poi su un altro luogo stabile”, ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. L’udienza preliminare, a questo punto, dovrebbe tenersi a breve. “Speriamo che l’inizio possa avvenire per la fine di luglio”.