Aurillo: (coordinatore Lazio Meritocrazia Italia): “Merito e competenza vero e unico metro di giudizio all’interno di una società civile”

AgenPress. “Ho sempre creduto che studio, impegno, costanza e determinazione fossero fondamentali per riuscire nella vita, convinta che solo il MERITO e la COMPETENZA dovessero rappresentare il vero e unico metro di giudizio all’interno di una società civile –dichiara Isabella Aurillo – Consigliere della Regione Lazio di Meritocrazia Italia, un’associazione d’iniziativa culturale e sociale volta a ridare voce all’Italia che merita attraverso un contenitore che possa fungere da spazio concreto di dialogo costruttivo e propositivo, in cui far confluire tutti coloro che hanno una storia da raccontare, soluzioni da proporre, iniziative da segnalare o esperienze virtuose da condividere.

L’associazione, nata da poco più di un anno, ad oggi conta circa 2.500 iscritti di varia provenienza culturale, territoriale e professionale, convinti che solo attraverso il confronto e la fusione tra pensieri diversi si possa realizzare un progetto reale e concreto in cui merito ed equità sociale rappresentino i valori fondanti. Meritocrazia Italia è ormai una realtà nazionale che sta ottenendo risultati importanti in quanto sempre più attenta e propositiva verso le scelte legislative del governo, col quale ha instaurato un rapporto di collaborazione spontanea che ha già prodotto i primi risultati, con l’obiettivo ultimo di condurre l’Italia verso una gestione della Cosa Pubblica più vicina al cittadino.

Per questo motivo il movimento è strutturato in base a Coordinamenti regionali, come Meritocrazia Italia Lazio, il cui ruolo è fondamentale perché ha come attività quotidiana quella di convogliare necessità e disagi del tessuto locale, osservare le criticità e delinearne fabbisogni e strategie che confluiscono, insieme ai contributi delle altre regioni, nel programma nazionale noto come “Progetto Italia”.

A tutto ciò si affianca il lavoro importantissimo dei Dipartimenti nazionali di settore in cui gli associati si confrontano quotidianamente su temi di interesse sociale, culturale, politico ed ambientale, nell’ambito di uno spazio concreto di dialogo costruttivo e propositivo, realizzando un vero e proprio laboratorio di idee e di progetti, proponendo soluzioni per porre in essere azioni, proposte mirate e di confronto con le Istituzioni.

Meritocrazia Italia, nel tempo, ha elaborato una vasta gamma di lavori quali: pubblicazioni , proposte, interviste, e tutte a beneficio dell’intera collettività, con spirito propositivo, a favore di tutti e mai contro nessuno.

Questi lavori sono visionabili sulla piattaforma online www.meritocrazia.eu, sulle pagine Facebook Nazionale del Movimento “L’Italia che merita” e sulla pagina Regionale del Lazio “Meritocrazia Italia Lazio”; in quest’ultima sono presenti anche e soprattutto i lavori e le iniziative a carattere regionale.

L’auspicio è quello di poter fungere da raccordo tra le istanze dei cittadini, alle quali si vuole dar voce, e le Istituzioni Regionali, divenendo un punto di riferimento per tutti coloro i quali abbiamo voglia di esprimersi – conclude Aurillo – .