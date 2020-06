Caos Procure, Fabrizio Cicchitto (ReL): Se il trojan fosse stato usato all’epoca di “mani pulite” ne avremmo viste delle belle

AgenPress. “Il massimo dell’ipocrisia. Tutti sanno che se il trojan fosse stato usato 10 o 15 anni fa ne sarebbero uscite delle belle riguardanti “Mani pulite”, riguardanti i soldi di Gardini presi dai massimi dirigenti del Pds e tante tante altre cose ancora.

Adesso con la espulsione di Palamara derivante unicamente dalla operatività del trojan la magistratura associata che è arrivata al limite minimo di credibilità, anche se ha tuttora a suo sostegno alcuno talk show specie quelli di Giletti, certamente non la riacquisterà facendo questa operazione di bassa macelleria.

Palamara non è una eccezione, è la norma. E ora viene usato come capro espiatorio. Complimenti alla magistratura associata, il che non cancella la massima stima che abbiamo per una serie di singoli magistrati.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà.