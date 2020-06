Pagamenti P.A., Nappi (Lega): Stato e Regione cattivi pagatori ma spietati esattori

AgenPress. “In un momento così drammatico per le aziende, con migliaia di imprese che rischiano la chiusura perché rimaste senza liquidità sufficiente per pagare affitti, noleggi e costi fissi, lo Stato continua a non pagare i suoi debiti.

Le cifre non corrisposte, addirittura, hanno raggiunto, secondo la Cgia, un nuovo record. Altro che far pagare l’Imu ai cittadini, altro che contributi di solidarietà: il governo usi le risorse che riceverà dall’Europa per pagare i suoi debiti”.

Così in una nota Severino Nappi, Lega Campania.

“Nella Campania amministrata da Vincenzo De Luca – continua – le cose vanno ancora peggio: finanziamenti sospesi, graduatorie ferme, pagamenti bloccati. Noi spazzeremo via questa Amministrazione immobile e indifferente alle necessità delle imprese e dei cittadini” conclude.