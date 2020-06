Regionali, Battistoni (FI): “Con Acquaroli per vittoria centrodestra dopo 27 anni di sinistra”

AgenPress. Finalmente si parte per vincere. Francesco Acquaroli candidato governatore è la notizia che tutti aspettavamo. Ora possiamo iniziare la campagna elettorale nel segno del cambiamento. Le Marche meritano di voltare pagina dopo un quarto di secolo in cui la sinistra ha governato ininterrottamente producendo più danni che utili.

Forza Italia sarà una componente importante nello scacchiere del centrodestra, metteremo a disposizione di Acquaroli i nostri migliori candidati possibili, in ogni provincia. Daremo tutto il nostro impegno per essere forza determinante per la vittoria del centrodestra.

Una vittoria che meritano, prima di tutti, i cittadini delle Marche. Si parta subito da una condivisione dei programmi, cosa fondamentale ma non difficile visti e considerati i fallimenti programmatici delle ultime legislature da parte della sinistra.

Dichiarazione di Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche.