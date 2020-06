Tamponi. Crisanti, ci crea sconcerto cambio strategia Oms

Agenpress – Il cambio di linee guida dell’Oms sui tamponi “sicuramente è un altro elemento di confusione” e “tutti questi messaggi che mancano di coerenza lasciano voi giornalisti, ma anche mondo il mondo scientifico e la sanità pubblica con un po’ di sconcerto”.

Così Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e virologica dell’Università di Padova, commenta il cambio delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto ai tamponi. Secondo le nuove indicazioni non serve più il doppio tampone negativo, ma bastano 3 giorni senza sintomi per far indicare una persona non più infetta da Sars-Cov2.

“Non so su quale base abbiano fatto questa dichiarazione. In questa epidemia – prosegue il virologo – l’Oms non ha brillato per tempestività ed esattezza. La scienza è misura, se non ci sono dati, non è scienza”. L’affermazione forse fatta per andare incontro a paesi in via di sviluppo “andava qualificata”, perché, “ci si chiede, ora, cosa debbano fare i vari governi”.