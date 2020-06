Benzina: dati Mise, prezzi risalgono

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico appena pubblicati salgono i prezzi dei carburanti, attestandosi a 1,385 euro al litro per la benzina e 1,273 euro per il gasolio.

“Proseguono le speculazioni sui prezzi dei carburanti. Con la fine del lockdown i prezzi dei carburanti hanno invertito la rotta e dal 25 maggio ad oggi non hanno mai smesso di risalire, con un rialzo di 1,86 cent al litro per la benzina e di 1,67 cent al litro per il gasolio.

Insomma, da quando sono ripresi gli spostamenti liberi all’interno della propria regione, in un mese, su un pieno di 50 litri di carburanti c’è stato un aggravio di 93 cent per la benzina e 83 cent per il gasolio. Non sembra un rincaro astronomico, eppure su base annua è pari ad un incremento di spesa per autovettura pari a 22,3 euro all’anno per la benzina e 20 euro per il gasolio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Prezzo 25/5/20 (€/1000 litri) Prezzo 22/6/20 (€/1000 litri) Differenza in euro x pieno da 50 litri da 25/5 a 22/6 Rincaro annuo ad autovettura (in euro) BENZINA 1.366,77 1.385,38 0,9305 22,3 GASOLIO 1.256,37 1.273,05 0,834 20

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mise