Enac, nessun extra-costo per bagaglio in stiva

AgenPress. Enac ha precisato che nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dalle compagnie aeree al passeggero per l’imbarco del bagaglio in stiva.

“Ottima notizia! Vigileremo, pronti a segnalare ogni eventuale violazione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Anche eventuali aggiramenti della disposizione, attraverso un aumento del prezzo del biglietto, saranno oggetto di un esposto. Non sarebbe accettabile, infatti, approfittarsi di queste nuove regole” prosegue Dona.

“Resta da capire come mai altri Paesi non abbiamo introdotto analogo divieto di utilizzare le cappelliere, peraltro valido solo per gli aerei, quando il problema di un possibile assembramento e di contatti ravvicinati per recuperare il proprio bagaglio c’è anche per i treni” conclude Dona.