Italiani all’estero, Filosa (MAIE): “Missione proficua a San Marino, questione targhe estere va risolta prima possibile”

AgenPress. Ricky Filosa, coordinatore del MAIE Europa, ha accompagnato il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, durante la missione istituzionale svoltasi nei giorni 24 e 25 giugno a San Marino.

“È stato davvero un piacere – commenta Filosa su Facebook – poter incontrare personalmente presidente, vicepresidente e alcuni dei membri del Comites di San Marino, oltre che diversi rappresentanti di associazioni italiane sammarinesi. Anche a questo servono le visite sul territorio: a guardarsi negli occhi, a conoscersi meglio, a rafforzare relazioni”.

“Abbiamo raccolto le loro istanze – prosegue l’esponente del Movimento – e le porteremo sui tavoli romani che contano. La questione delle targhe estere, per esempio, va risolta prima possibile. Come MAIE faremo di tutto per raggiungere questo primo obiettivo. Intanto grazie a tutti per averci dedicato tempo e attenzione”.

“Un ringraziamento particolare – conclude Ricky Filosa – va all’Ambasciatore d’Italia, Guido Cerboni, per la cordiale ospitalità, per il lavoro svolto in vista della missione sammarinese, per essere stato sempre presente. Davvero un esempio di come la diplomazia italiana nel mondo dovrebbe sempre operare. Arrivederci a presto”.