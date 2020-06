AgenPress. “Quanto emerso ieri sera a “quarta repubblica” mette in evidenza come ci sia accaniti su una persona che ha sempre cercato di fare il bene del Paese.

Questa vicenda ha condizionato la storia dell’Italia è penalizzato irreversibilmente un partito politico. Serve commissione d’inchiesta per salvaguardare la democrazia del Paese e far sì che non venga mai più condannato un innocente.”

Lo dichiara l’On. Antonio Martino (Forza Italia).