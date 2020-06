Berlusconi, Daniela Santanchè (Fd’I): Aberrante come alcuni giudici facciano abuso di potere

AgenPress. “Quello che è venuto fuori ieri sera durante il programma di Nicola Porro “quarta repubblica” sulla sentenza che condannò Berlusconi è la prova che in Italia la legge non è uguale per tutti.

L’idea che ci siano giudici che facciano abuso di potere è aberrante. É un oltraggio a chi fa il proprio lavoro con amore e dedizione, la giustizia è la colonna portante di un Paese, se viene a mancare quella viene a mancare la libertà.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).