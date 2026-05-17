Venezuela. Alex Saab, stretto collaboratore di Maduro, è stato estradato negli Stati Uniti

AgenPress. Caracas ha annunciato l’estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, uno dei più stretti collaboratori dell’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro.

“Il Venezuela annuncia l’espulsione del cittadino colombiano Alex Naim Saab Moran. La decisione di espulsione è stata presa in considerazione del suo coinvolgimento nella commissione di vari reati negli Stati Uniti d’America” – si legge nel comunicato delle autorità venezuelane.

L’imprenditore di origine colombiana, che aveva rafforzato i legami tra l’industria petrolifera venezuelana e l’Iran, è stato nominato Ministro dell’Industria del Venezuela nel dicembre 2024.

È stato rimosso dal governo meno di due settimane dopo la cattura del suo mentore a Caracas, avvenuta durante l’operazione militare statunitense del 3 gennaio.

Alex Saab, arrestato nel 2021 e imprigionato negli Stati Uniti con l’accusa di aver creato un sistema di abuso degli aiuti umanitari a beneficio di Maduro e del suo governo, è stato scambiato nel dicembre 2023 con dieci cittadini americani detenuti in Venezuela.