Italia al secondo posto in Europa per il prezzo del Diesel

ITALIA QUARTA PER LISTINI BENZINA

AgenPress. I ritocchi ai listini di benzina e gasolio registrati nel nostro paese nelle ultime settimane portano di nuovo l’Italia ai vertici della classifica europea del caro-carburante. Lo afferma il Codacons, che ha rielaborato i dati forniti dalla Commissione Europea relativi all’andamento dei prezzi alla pompa in tutta l’Ue nell’ultima settimana.

“L’Italia si piazza al secondo posto della classifica dei paesi europei dove il gasolio costa di più – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Con una media ai distributori di 1,285 euro al litro il nostro paese si colloca in seconda posizione, preceduto solo dalla Svezia (1,359 euro/litro). Non va meglio sul fronte della benzina: con un prezzo medio alla pompa di 1,399 euro, l’Italia è al 4° posto in Europa, dietro Paesi Bassi, Danimarca e Grecia”.

Rispetto alla media Ue la benzina costa oggi nel nostro paese l’11% in più, mentre per il gasolio gli italiani spendono addirittura il 14% in più.

Una differenza quella tra i listini italiani ed europei determinata dall’elevata tassazione che vige sui prezzi di benzina e gasolio nel nostro paese, e che raggiunge il 70% su ogni litro di carburante venduto in Italia – attacca il Codacons – Basti pensare che al netto di Iva e accise benzina e gasolio costano nel nostro paese addirittura meno della media europea (0,418 euro al litro la verde e 0,436 il diesel contro una media Ue rispettivamente di 0,432 euro e 0,452 euro).

DI seguito i prezzi alla pompa di benzina e gasolio praticati in tutta Europa nell’ultima settimana: