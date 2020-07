Morricone, Garavini (IV): “Ineguagliabile rappresentante del genio musicale italiano, continuerà a vivere nelle sue note”

Agenpress. “Questa notte ci ha lasciati un ineguagliabile rappresentante del genio musicale italiano, il maestro Ennio Morricone.

Chi di noi non si è lasciato travolgere dalle musiche di Nuovo Cinema Paradiso o non ha ascoltato con commozione le note di C’era una volta in America? Amato nel mondo, apprezzato dal cinema americano tanto quanto da quello italiano, Morricone ha dato voce a ogni pellicola e continuerà a farlo anche adesso, con le sue note indelebile omaggio all’arte cinematografica”.

Lo dichiara la Senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi.