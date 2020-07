Balneari, Bergamini(Fi), “Bene rinnovo proroga, aiutare piccole imprese è fondamentale”

AgenPress. “La proroga al 2033 delle concessioni balneari in un momento di grave difficoltà per le nostre imprese attive nel turismo è una vittoria di cui Forza Italia va assolutamente orgogliosa.

A parte lo stupore per l’indebita intrusione di un organismo puramente tecnico, la Ragioneria dello Stato, nel corso di un iter politico-legislativo, siamo riusciti a dare qualche certezza a 30.000 aziende familiari messe in ginocchio dalla crisi causata dal Covid19.

Resta purtroppo l’occasione persa, data la nuova rimodulazione dell’emendamento a mia prima firma, per andare incontro alle esigenze di altre categorie, come quella dei pertinenziali o quella dei titolari di concessioni lacuali e fluviali. Se aiutare le piccole imprese è uno sbaglio antiliberale, noi ci assumiamo l’onere di essere additati come gli artefici di questo sbaglio. Dare qualche certezza in più alle nostre aziende quando 6 imprese su 10 attive nel turismo rischiano di chiudere ci pare un atto dovuto, in questo momento.”

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.