Berlusconi. Il giudice Esposito chiede di essere ascoltato dalla Corte Europea

AgenPress – L’ex giudice Antonio Esposito – presidente in Cassazione del collegio del processo sui diritti Mediaset costato il seggio da senatore a Silvio Berlusconi – ha chiesto alla Corte europea dei diritti dell’uomo di essere ascoltato per dimostrare la sua “assoluta imparzialità” e argomentare sulla “totale regolarità e correttezza” del procedimento per frode fiscale nei confronti del leader di Forza Italia. Esposito ha presentato istanza in tal senso due giorni fa nell’ambito del procedimento “Berlusconi contro Italia” presso la Cedu.