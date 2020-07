Coronavirus. 12 vittime, risalgono i nuovi contagi. 69 ricoverati nelle terapie intensive

AgenPress – 229 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia (119 solo in Lombardia), a fronte di 52.552 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 decessi, per un totale di 34.926 dall’inizio dell’epidemia, e 338 guariti. Sono invece 69 le persone ricoverate in terapia intensiva, in lieve calo (-2) rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati comunicati dal ministero della Salute.

Il totale dei morti per Covid sale a 34.914. Quattro le Regioni che non fanno segnare nuovi casi: Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta e Molise, oltre alla provincia di Trento. I tamponi nelle ultime 24 ore sono 50.443, circa 7mila più di ieri.

Scendono a 69 i pazienti in terapia intensiva, due in meno di ieri. Quasi la metà (30) sono in Lombardia; seguono Lazio (13), Piemonte ed Emilia Romagna (10). I ricoverati con sintomi sono 871 (-18), 12.519 le persone in isolamento domiciliare, in calo rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 13.459, in flessione rispetto ai 13.595 di ieri. I guariti sono invece 193.978, 338 in più di ieri. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 52.552, circa 2mila in più di ieri. Il totale sale a 5.806.668.