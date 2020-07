Bimbo di 4 anni annega in piscina. Bimba di 9 anni cade in bici, è in grave condizioni

AgenPress – Un bambino di quattro anni è morto annegato nel pomeriggio nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Si trovava nella struttura insieme alla madre, quando è finito in acqua e le cause di quanto successo sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. E’ intervenuto il 118 con l’elisoccorso e gli operatori hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci.

A Pietrasanta (Lucca), una bimba di nove anni è in gravi condizioni dopo essere caduta dalla bicicletta a Pietrasanta (Lucca) mentre percorreva la pista ciclabile del viale a mare sul fosso di Motrone. Stando alla ricostruzione della polizia municipale la bambina, originaria di Pisa, dopo aver perso il controllo della bicicletta sarebbe caduta battendo la testa sull’asfalto e perdendo conoscenza. La piccola è stata portata con un’ambulanza alla piazzola dell’elicottero Pegaso del 118 al Cinquale (Massa Carrara) e poi trasferita in codice rosso al Meyer di Firenze. Al momento non si sa se la bimba fosse da sola al momento della caduta. Sul posto è giunto poi il padre che l’ha seguita al Meyer. Le sue condizioni sono giudicate stabili.