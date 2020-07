Autostrade, Giacomo Portas (Leader dei Moderati): Revoca scelta complicata oltre che rischiosa

AgenPress. “E’ straziante questo dibattito sulla revoca delle concessioni ad Autostrade, sono due anni che va avanti questa pantomima una volta a destra una volta a sinistra, e chi pagherà il conto saranno solo i cittadini, revocare la concessione è una mossa oltre che molto complicata, rischiosissima.

Quello che è accaduto a Genova, è una tragedia, e ad oggi ancora non è stato fatto nessun nome da nessun tribunale, e per quanto questa cosa non possa piacere ai Grillini, non è la piattaforma Rosseau a deciderlo, è giusto che paghi il responsabile, ma sarà la giustizia a decidere.

Dopo tutto quello che hanno passato i cittadini, non si meritano di avere sul groppone il costo di un risarcimento da pagare ad Autostrade per una revoca che non si può fare.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).