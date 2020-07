AgenPress. Noi ogni anno produciamo ricchezza che viene aggredita e derubata dalla Ue, questi sono i fatti.

Presidente Conte, esca dall’angolo: senza l’Italia non c’è Europa, non c’è euro e non ci sono i privilegi che queste Nazioni hanno costruito sulla nostra pelle. Non sia l’Europa il luogo dove lei cerca l’investitura che gli italiani non le hanno dato mai.

E’ quanto dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.