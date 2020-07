Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Inaccettabile processo alla Regione Sicilia da La Vita in Diretta”

AgenPress. “La Vita in Diretta ha dedicato spazio a quanto accaduto ieri a Palermo a livello di meteo. Nello spazio della trasmissione senza averlo invitato o interpellato, i conduttori hanno “processato” il Governatore Musumeci e la Protezione Civile isolana.

Il colmo è che le critiche sono pervenute persino da un presunto… esperto come Rosario Trefiletti che pontifica su tutto, dai prezzi delle verdure al meteo. Invito tutti al senso di responsabilità, e ricordo che certi eventi estremi possono accadere dappertutto e spesso sono imprevedibili.

Semmai è da porsi qualche domanda su come sono tenute le strade e i tombini di Palermo. Ancora una volta invito a non fare speculazioni, ricordando che davanti a questi eventi spesso non è possibile fare previsioni meteo tempestive”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.