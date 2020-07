Truffa Bitcoin, Associazione Consumerismo lancia task force per smascherare truffatori

L'associazione diffonde inoltre un decalogo con le regole d'oro da seguire per non incappare in simili truffe

AgenPress. Il caso degli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg e Kanye West hackerati per promuovere una truffa legata ai Bitcoin è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno assai più diffuso, denunciato di recente anche un Italia da Consumerismo no profit.

Lo afferma l’associazione dei consumatori specializzata in tecnologia, che proprio pochi giorni fa aveva lanciato l’allarme sulla crescita di raggiri e truffe sul web legate all’emergenza coronavirus.

“In Italia si registra una preoccupante crescita delle truffe legate a Bitcoin, criptovalute, sistemi piramidali, schemi Ponzi, che fa leva sulle difficoltà economiche dei cittadini causate dal Covid per promettere guadagni facili e veloci agli utenti, ovviamente dietro il pagamento di una quota in denaro – spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo – .

In base ad una nostra indagine tale tipologia di raggiri online ha subito una crescita esponenziale negli ultimi mesi, con un aumento del +400% rispetto al periodo pre-Covid, motivato sia dalla maggiore presenza dei cittadini sul web nel periodo del lockdown, sia dallo stato di necessità di molti italiani che hanno perso reddito e lavoro e sperano di ottenere soldi facili cadendo in queste trappole”.

Proprio contro le truffe legate a Bitcoin e criptovalute Consumerismo ha istituito una task force “antiscam” con lo scopo di monitorare e denunciare raggiri e truffatori online.

L’associazione diffonde inoltre un decalogo con le regole d’oro da seguire per non incappare in simili truffe:

1) leggi Pinocchio;

2) ricorda che NESSUNO vuole darti o regalarti soldi;

3) quando leggi il termine “gratis”, molto probabilmente il prodotto da vendere sei tu;

4) se e’ troppo bello per essere vero, è falso;

5) devi FATICARE e studiare finanza per fare soldi;

6) se fosse vero quanto ti promettono perché non lo fanno tutti? Perché proprio tu?

7) Warren Buffet ha un margine di guadagno del 10% annuo. Se pensi di poter fare meglio del migliore senza la sua preparazione non sai di cosa parli;

8) se vuoi guadagnare studia un minimo di matematica;

9) se, provando a spiegarlo a tuo nonno, tuo nonno ti avrebbe preso a schiaffi, prenditi a schiaffi da solo e ringrazia tuo nonno;

10) se vuoi fare investimenti in denaro rivolgiti a persone serie e accreditate, che hanno studiato per fare il loro lavoro e che possono consigliarti le migliori soluzioni adatte alla tua situazione finanziaria.