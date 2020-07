Corazza (Parlamento Europeo) al think tank Re Mind: prioritarie devono essere le Città e la Sostenibilità

AgenPress. Il direttore del Parlamento Europeo in Italia Carlo Corazza intervento al think tank Re Mind ha fatto presente che “Il piano per la ripartenza e il nuovo bilancio Ue devono avere in tra le loro priorità le città e la necessità di piani d’investimento per la mobilità sostenibile e la transizione energetica.

Per il Parlamento Ue almeno 1/4 delle nuove risorse europee devono essere legate alla sostenibilità. Proprio nelle città, con partenariati pubblico-privati, vi è la possibilità di un taglio sostanziale delle emissioni, creando lavoro e migliorando la qualità dei servizi”