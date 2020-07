Lefebvre (Silversea/Re Mind) al think tank Re Mind: etica, estetica e competenze e interventi statali per riattivare turismo

AgenPress. E’ intervenuto al think tank Re Mind l’imprenditore Manfredi Lefebvre dichiarando che”La mia esperienza internazionale unità ai valori e alle eccellenze del mio Paese – l’Italia e Roma in particolare – mi hanno portato ad occuparmi di turismo di crociera per anni e, ora, anche di organizzare viaggi per far sognare le persone.

Etica, estetica, competenze di chi sa fare e vuole fare impresa coniugando le proprie origini alle migliori pratiche internazionali. Sono fiducioso che già ora e sicuramente nel 2021 il turismo avrà la ripresa che si merita sia in Italia, sia all’Estero”