Vertice Ue. Macron “prudente” su compromesso, “senza intesa rischio crisi più dura”

AgenPress – “Iniziamo questo quarto giorno di negoziati con la possibilità di un compromesso. Ma resto estremamente prudente. Elementi si sono materializzati nella notte per cercare di trovare un accordo sul volume totale del Recovery Fund e la parte della sovvenzioni, l’argomento più sensibile delle ultime ore. C’è lo spirito per arrivare al compromesso”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, arrivando al vertice Ue.

“Ci sono stati momenti molto tesi, ci sono momenti ancora difficili, ma senza dubbio ci sono stati progressi. Ora bisogna entrare nei dettagli della nuova proposta, che dovrà essere” sì “un compromesso, ma dovrà mantenere l’ambizione di una grande politica europea per il futuro dell’Europa”.

“Se non ci fosse spirito di compromesso” al Vertice Ue oggi “ci sarebbe il rischio di provocare momenti più duri che alla fine costerebbero più cari” all’Unione, dice ancora, ribadendo che “restano questioni aperte, come la condizionalità climatica e lo stato di diritto, che è un tema molto importante. Inizio questa giornata con molta determinazione, una volontà di fare e di avanzare con i colleghi ancora una volta, per portare avanti questa ambizione europea di cui abbiamo bisogno”.