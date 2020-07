Vertice Ue. Von der Leyen e Merkel positive per un accordo

AgenPress – “Dopo tre giorni e tre notti entriamo nella fase cruciale, ma ho l’impressione che i leader Ue vogliano davvero un accordo, stanno mostrando reale volontà di trovare una soluzione, un accordo ci serve per i cittadini, per la Ue. Sono positiva per oggi, non ci siamo ancora ma le cose si muovono nella giusta direzione”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen entrando al vertice Ue, alla quale si aggiunge Angela Merkel, che parla di “un possibile accordo, è un passo avanti e dà la speranza che forse oggi ce ne possano essere altri o che un accordo sia possibile”.

“I negoziati – ha aggiunto – sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate”.