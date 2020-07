Approvazione Giornata nazionale vittime del Covid-19

Sottosegretaria Zampa: “Risultato della buona politica e modo migliore per ricordare chi ha contrastato l’epidemia virale e per chi non c’è più”

AgenPress. “Il voto unanime del Parlamento alla Legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus è una pagina di buona politica ed è il modo migliore per ricordare e rendere omaggio a quanti, nei mesi che sono infine alle nostre spalle, sono caduti vittima dell’epidemia magari lottando per arginarne la diffusione e per prendersi cura dei pazienti. Con questa iniziativa il Parlamento ha interpretato il sentimento popolare: ricordare sempre ciò che è accaduto serve a noi e servirà a quanti verranno dopo di noi a comprendere fino in fondo il valore della salute e di un Sistema Sanitario pubblico”.

È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa.

“Grazie dunque a quanti in Parlamento in modo trasversale alle diverse forze politiche hanno sentito il dovere di istituire questa occasione di memoria collettiva” – conclude Zampa.