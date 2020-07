AgenPress. La Guardia di Finanza di Livorno ha scoperto un giro di falsi matrimoni tra italiani e sudamericani e nordafricani per ottenere un permesso di soggiorno per vivere in Italia.

Sono state eseguite 5 misure cautelari, perquisizioni tra Liguria, Toscana, Veneto e Piemonte. Ipotizzati i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso in atto pubblico.