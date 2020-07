Meloni: “Trovo schifoso il silenzio che circonda le sofferenze dei bambini rom e nomadi”

AgenPress. Un uomo rom offriva rapporti sessuali con un povero minore di soli 2 anni ai bagnanti in cambio di soldi.

Da madre sono sgomenta e chiedo che questo squallido e orrido orco sia giudicato per il reato di riduzione in schiavitù. Gli investigatori non escludono che l’uomo fosse un parente, né che avesse rapito il piccolo.

Ad ogni modo, nell’Italia del caso Bibbiano, dove bambini vengono strappati alle loro famiglie senza alcun vero motivo con la scusa della indigenza, nessuno fa nulla per proteggere i bambini rom, in molti casi costretti a mendicare, rubare, rovistare nei rifiuti, venduti come merce, anche ai pedofili.

Continuerò a ripeterlo all’infinito: trovo schifoso il silenzio che circonda le sofferenze dei bambini rom e nomadi.

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.