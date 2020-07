Migranti: Carfagna, Governo assicuri sorveglianza nei Cara

AgenPress. “Il governo ha il dovere di assicurare sorveglianza e sicurezza nei Cara. Tra una nuova crescita degli sbarchi, migranti che scappano e non rispettano la quarantena e il rischio che il Covid si diffonda di nuovo in modo massivo vanificando i sacrifici che abbiamo fatto finora, la situazione potrebbe diventare davvero esplosiva.

Il problema dei flussi migratori è ormai cronico e va affrontato con una strategia complessiva, stringendo accordi con i Paesi d’origine e di transito. Va risolto in modo serio e definitivo perché l’Italia, soprattutto in un momento come questo, non può farsi carico di un’accoglienza indiscriminata, così come non è umano lasciare annegare i disperati che affrontano pericolosi viaggi della speranza.

Chi di loro arriva nel nostro Paese deve essere trattato con lo stesso rigore che è stato utilizzato con gli italiani nel periodo del lockdown, in nome della salute e della sicurezza di tutti”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.