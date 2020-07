AgenPress. Domani il Senato voterà per processarmi, di nuovo.

Mentre l’Italia è invasa giorno e notte (561 sbarchi in 24 ore!) e il governo proroga inesistenti “stati di emergenza”, c’è chi mi vorrebbe mandare a processo per avere, da Ministro, chiuso i porti e tutelato la sicurezza dei miei connazionali.

Difendere l’Italia non è reato: ne sono orgoglioso, ho la coscienza pulita, lo rifarei e lo rifarò.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.