La Russia sta perdendo sul campo e intensifica i raid aerei

AgenPress. Secondo gli analisti, l’incapacità della Russia di avanzare sul campo di battaglia è il motivo per cui sta intensificando i raid aerei sulle principali città ucraine. Il think tank Institute for the Study of War (ISW) ha affermato che gli attacchi miravano anche a distogliere l’attenzione dall’impatto degli attacchi a lungo raggio ucraini contro la Russia.

Gli ultimi dati mostrano che i guadagni territoriali della Russia sono diminuiti drasticamente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il gruppo ucraino open-source DeepState ha affermato questa settimana che le truppe russe a maggio hanno registrato i guadagni mensili più bassi da ottobre 2023 – 14 km quadrati – nonostante un aumento del 37,5% degli assalti da parte delle forze russe.

Finora le forze ucraine hanno in gran parte fermato l’offensiva russa della primavera-estate 2026 e le forze russe, nel maggio 2026, hanno conquistato solo una frazione del territorio occupato nel maggio 2025″. Quest’anno, le forze ucraine hanno anche riconquistato del territorio. John Helin, analista del Black Bird Group, ha affermato: “Se i russi non riusciranno a trovare il modo di accelerare significativamente, l’obiettivo di conquistare il Donbass quest’anno sta rapidamente sfuggendo loro di mano“.

Gli attacchi dei droni ucraini in profondità nel territorio russo stanno causando “panico” al Cremlino, ha dichiarato Kaja Kallas, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza. “L’Ucraina ha intensificato notevolmente gli attacchi in profondità contro gli impianti petroliferi, perché il petrolio è ciò che finanzia la guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, vediamo che Putin sta perdendo denaro, uomini e slancio, ed è per questo che sta intensificando gli attacchi contro i civili”.

L’ Unione Europea si sta preparando a imporre ulteriori sanzioni contro Mosca e Kallas ha affermato che un elemento chiave è quello di contenere le entrate petrolifere della Russia, nonostante l’aumento dei prezzi causato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. “Allo stesso tempo, dobbiamo anche aumentare il sostegno all’Ucraina, affinché possa difendersi, perché questi attacchi sono atroci”.