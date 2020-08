Migranti: Carfagna, Governo fermi sbarchi incontrollati

Abbiamo chiuso per mesi i nostri confini, perfino ai nostri connazionali residenti all’estero, non possiamo consentire che ora diventino un colabrodo

AgenPress. “Bisogna fermare l’immigrazione incontrollata. È arrivato il momento che il governo faccia il governo e difenda l’Italia e gli italiani. Basta contrapposizioni, basta strategia del rinvio, perché mentre il governo è palesemente dilaniato dalle visioni opposte che caratterizzano le anime della maggioranza a Lampedusa nella notte sono continuati gli sbarchi. Quando capiranno che per provare a risolvere il problema è fondamentale bloccare le partenze sarà sempre troppo tardi.

È sbagliato affrontare il complesso fenomeno dell’immigrazione con una logica emergenziale, ma nelle condizioni eccezionali in cui ci troviamo non abbiamo altra scelta. Bisogna bloccare tutte le rotte migratorie ed evitare in tutti i modi che i migranti si mettano in mare perché una volta che questo accade è disumano lasciarli alla deriva.

Ha davvero poco senso ripristinare la distanza di sicurezza sui treni se poi ogni giorno centinaia di stranieri, potenzialmente positivi al Covid, arrivano sulle nostre coste mettendo in pericolo la sicurezza sanitaria nazionale, vanificando i sacrifici fatti durante i mesi di lockdown e rischiando di compromettere definitivamente un’economia già al collasso. Abbiamo chiuso per mesi i nostri confini, perfino ai nostri connazionali residenti all’estero, non possiamo consentire che ora diventino un colabrodo”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.