Referendum, Bergamini (Fi): “Risparmio? Di Maio tagli suo staff, non democrazia”

AgenPress. “Caro Di Maio, la vostra riforma costituzionale non taglia gli stipendi, taglia il potere di voto dei cittadini che saranno meno rappresentati. Per ridurre i costi non serviva una riforma costituzionale, bastava intervenire sul funzionamento delle Camere. Per concentrare sempre più potere nelle mani di pochi, invece, sì: serviva una riforma costituzionale.

A proposito di costi, signor Ministro: ma il suo staff è quello che costa 711.000euro? Il suo staff è quello che costa più dei suoi predecessori Alfano, Gentiloni e Mogherini? Quando si sceglie il messaggio politico del cieco abbattimento dei costi della democrazia e si è i primi ad alimentare quei costi, bisognerebbe avere almeno la coerenza per riconoscere che alcune spese, in democrazia, sono necessarie, e che non si può fare Edward Mani di Forbice con gli altri e gli spendaccioni quando si tratta di se stessi.”

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.