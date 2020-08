Coronavirus. In Sudafrica 10mila morti, oltre 550mila contagi

AgenPress – Il Sudafrica ha superato i 10.000 morti per coronavirus da quando l’epidemia è apparsa in quel Paese, a marzo. Lo ha detto il Ministero della Salute sudafricano. Il Paese africano ha anche registrato un totale di 553.188 casi di contagio, più della metà di quelli registrati in tutto il continente, risultando al quinto posto per numero di casi di Covid-19 al mondo. Secondo il ministro della Salute Zweli Mkhize, nelle ultime 24 ore sono state registrate 301 nuove morti per il virus.”Abbiamo superato il limite di 10.000 morti, con 10.210 morti in totale”, ha detto. Più della metà delle nuove morti si sono verificate nella provincia di KwaZulu-Natal (sud-est). “Il picco(dell’epidemia) è qui”, ha detto sabato Mkhize, visitando un ospedale di quella provincia.