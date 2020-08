AgenPress – “Non sosterremo mai la ricandidatura della Raggi, ma non per questioni ideologiche. Basta guardare come Roma viene amministrata e tutte le potenzialità che vengono sprecate, il giudizio è netto sulla base dei fatti non sulla base di simpatia, antipatia o alchimie politiche”.

Lo ha detto Luigi Marattin, di Italia Viva. “Roma è una capitale europea che non ha un’amministrazione alla sua altezza ed ha bisogno di qualcuno che lo faccia”.